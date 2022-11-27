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«Не знаю, рассказали ли шведам правила?» Пеллегрино — о дисквалификации Хальфварссона

«Не знаю, рассказали ли шведам правила?» Пеллегрино — о дисквалификации Хальфварссона
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о дисквалификации шведа Калле Хальфварссона за обгон соперников за пределами трассы во время 20-километровой гонки преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Напомним, благодаря дисквалификации Хальфварссона Пеллегрино занял третье место по итогам соревнований. Позже Швеция подала протест на данное решение в отношении своего лыжника.

«Не знаю, рассказали ли шведам правила? Я видел, что Вильям Порома тоже съехал с трассы на спуске. Все лыжники должны знать правила. Самое главное, чему учит спорт, это то, что нужно следовать действующим правилам. Правила должны соблюдаться», — рассказал Пеллегрино в интервью Expressen.

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