«Не знаю, рассказали ли шведам правила?» Пеллегрино — о дисквалификации Хальфварссона

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о дисквалификации шведа Калле Хальфварссона за обгон соперников за пределами трассы во время 20-километровой гонки преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Напомним, благодаря дисквалификации Хальфварссона Пеллегрино занял третье место по итогам соревнований. Позже Швеция подала протест на данное решение в отношении своего лыжника.
«Не знаю, рассказали ли шведам правила? Я видел, что Вильям Порома тоже съехал с трассы на спуске. Все лыжники должны знать правила. Самое главное, чему учит спорт, это то, что нужно следовать действующим правилам. Правила должны соблюдаться», — рассказал Пеллегрино в интервью Expressen.
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