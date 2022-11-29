Стал известен состав сборной Швеции на второй этап Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам

Опубликован состав сборной Швеции на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2022/2023. Соревнования пройдут в Лиллехаммере (Норвегия) со 2 по 4 декабря.

Отметим, что у мужчин до сих пор не допущен до спринтерской гонки призёр чемпионатов мира 2013, 2015 и 2017 годов Калле Хальфварссон, который был дисквалифицирован по итогам 20-километровой гонки преследования в свободном стиле в минувшие выходные на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) за обгон соперников за пределами трассы.

Мужчины



Эдвин Ангер



Йенс Бурман



Эмиль Даниэльссон



Калле Хальфварссон



Лео Йоханссон



Вильям Порома



Оскар Свенссон



Эрик Рошё

Симон Андерссон

Георг Эрссон

Трульс Гиссельман

Олоф Йонссон

Женщины



Эбба Андерссон



Майя Дальквист



Анна Дювик

Фрида Эркерс

Йоханна Хагстрём



Ингрид Халльквист



Моа Илар



Фрида Карлссон



Эмма Рибом

Ловиса Модиг