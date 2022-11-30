Коростелёв выиграл спринт у мужчин на втором этапе Кубка России. Большунов — третий

Чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв стал победителем соревнований в спринте у мужчин на втором этапе Кубка России, который проходит в Вершине Тёи (Хакасия).
18-летний Коростелёв опередил Дениса Филимонова из Татарстана на 0,16 секунды. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал третий результат.
Савелий Коростелёв является сыном участника Олимпийских игр в Турине Павла Коростелева и бронзового призёра Игр в Ванкувере Натальи Коростелевой, а также племянником бронзового призёра Олимпиады 2010 года Николая Морилова.
Лыжные гонки. Кубок России, 1-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Мужчины:
1. Савелий Коростелёв — 3.33,40.
2. Денис Филимонов — отставание 0.16 секунды.
3. Александр Большунов +0.77.
4. Артём Мальцев +1.25.
5. Александр Терентьев +2.77.
6. Иван Якимушкин +19.87.
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