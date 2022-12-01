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Наталья Непряева вырвала победу в разделке на 10 км на втором этапе Кубка России

Наталья Непряева вырвала победу в разделке на 10 км на втором этапе Кубка России
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Олимпийская чемпионка Наталья Непряева одержала победу в классической разделке на 10 км в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи.

Наталья Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 41 секунду, опередив своего ближайшего преследователя на 0,4 секунды. Второй к финишу пришла Екатерина Смирнова. Алия Иксанова – третья.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Женщины

  1. Наталья Непряева – 28.41,9
  2. Екатерина Смирнова – отставание 0,4 секунды
  3. Алия Иксанова +18,2
  4. Алёна Баранова +24,7
  5. Анастасия Фалеева +26,0
  6. Елизавета Пантрина +28,5
  7. Анастасия Прокофьева +40,7
  8. Анастасия Кулешова +41,2
  9. Евгения Крупицкая +41,3
  10. Мария Истомина +43,9

1 декабря мужчины также пробегут классическую разделку.

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