Наталья Непряева вырвала победу в разделке на 10 км на втором этапе Кубка России
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Олимпийская чемпионка Наталья Непряева одержала победу в классической разделке на 10 км в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи.
Наталья Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 41 секунду, опередив своего ближайшего преследователя на 0,4 секунды. Второй к финишу пришла Екатерина Смирнова. Алия Иксанова – третья.
Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Женщины
- Наталья Непряева – 28.41,9
- Екатерина Смирнова – отставание 0,4 секунды
- Алия Иксанова +18,2
- Алёна Баранова +24,7
- Анастасия Фалеева +26,0
- Елизавета Пантрина +28,5
- Анастасия Прокофьева +40,7
- Анастасия Кулешова +41,2
- Евгения Крупицкая +41,3
- Мария Истомина +43,9
1 декабря мужчины также пробегут классическую разделку.
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