Наталья Непряева вырвала победу в разделке на 10 км на втором этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева одержала победу в классической разделке на 10 км в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи.

Наталья Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 41 секунду, опередив своего ближайшего преследователя на 0,4 секунды. Второй к финишу пришла Екатерина Смирнова. Алия Иксанова – третья.

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Наталья Непряева – 28.41,9 Екатерина Смирнова – отставание 0,4 секунды Алия Иксанова +18,2 Алёна Баранова +24,7 Анастасия Фалеева +26,0 Елизавета Пантрина +28,5 Анастасия Прокофьева +40,7 Анастасия Кулешова +41,2 Евгения Крупицкая +41,3 Мария Истомина +43,9

1 декабря мужчины также пробегут классическую разделку.