Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Смирнова: перед выходом на финиш меня заблокировали. Я громко кричала об этом

Смирнова: перед выходом на финиш меня заблокировали. Я громко кричала об этом
Комментарии

Серебряный призёр разделки на 10 км на Кубке России Екатерина Смирнова поделилась мыслями о своём выступлении.

«К сожалению, на подъёме перед выходом на финишную прямую меня просто заблокировали спортсменки, которые были гораздо медленнее. Я очень громко кричала «гоп!», но никаких эмоций. Не говорю, что без этого инцидента я бы обыграла Наталью Непряеву, но очень обидно, что это повлияло на ход гонки. В целом же я очень довольна тем, в каком состоянии сейчас нахожусь», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Женщины

1. Наталья Непряева – 28.41,9.
2. Екатерина Смирнова – отставание 0,4 секунды.
3. Алия Иксанова +18,2.
4. Алёна Баранова +24,7.
5. Анастасия Фалеева +26,0.
6. Елизавета Пантрина +28,5.
7. Анастасия Прокофьева +40,7.
8. Анастасия Кулешова +41,2.
9. Евгения Крупицкая +41,3.
10. Мария Истомина +43,9.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022