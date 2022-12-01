Смирнова: перед выходом на финиш меня заблокировали. Я громко кричала об этом

Серебряный призёр разделки на 10 км на Кубке России Екатерина Смирнова поделилась мыслями о своём выступлении.

«К сожалению, на подъёме перед выходом на финишную прямую меня просто заблокировали спортсменки, которые были гораздо медленнее. Я очень громко кричала «гоп!», но никаких эмоций. Не говорю, что без этого инцидента я бы обыграла Наталью Непряеву, но очень обидно, что это повлияло на ход гонки. В целом же я очень довольна тем, в каком состоянии сейчас нахожусь», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Женщины



1. Наталья Непряева – 28.41,9.

2. Екатерина Смирнова – отставание 0,4 секунды.

3. Алия Иксанова +18,2.

4. Алёна Баранова +24,7.

5. Анастасия Фалеева +26,0.

6. Елизавета Пантрина +28,5.

7. Анастасия Прокофьева +40,7.

8. Анастасия Кулешова +41,2.

9. Евгения Крупицкая +41,3.

10. Мария Истомина +43,9.