Смирнова: перед выходом на финиш меня заблокировали. Я громко кричала об этом

Серебряный призёр разделки на 10 км на Кубке России Екатерина Смирнова поделилась мыслями о своём выступлении.
«К сожалению, на подъёме перед выходом на финишную прямую меня просто заблокировали спортсменки, которые были гораздо медленнее. Я очень громко кричала «гоп!», но никаких эмоций. Не говорю, что без этого инцидента я бы обыграла Наталью Непряеву, но очень обидно, что это повлияло на ход гонки. В целом же я очень довольна тем, в каком состоянии сейчас нахожусь», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Женщины
1. Наталья Непряева – 28.41,9.
2. Екатерина Смирнова – отставание 0,4 секунды.
3. Алия Иксанова +18,2.
4. Алёна Баранова +24,7.
5. Анастасия Фалеева +26,0.
6. Елизавета Пантрина +28,5.
7. Анастасия Прокофьева +40,7.
8. Анастасия Кулешова +41,2.
9. Евгения Крупицкая +41,3.
10. Мария Истомина +43,9.
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