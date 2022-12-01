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Елена Вяльбе — о первой победе Большунова в сезоне: когда-то он уже должен был разозлиться

Елена Вяльбе — о первой победе Большунова в сезоне: когда-то он уже должен был разозлиться
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Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в классической разделке на 15 км на втором этапе Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи. Это первая победа Александра в этом сезоне.

«Уверенная победа Большунова логичная, когда‑то Александр уже должен был разозлиться. Можно ли говорить, что Александр полностью вернулся после травмы? Не думаю, что стоит винить в этом травму, скорее просто была нехватка физической формы», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Мужчины

  1. Александр Большунов — 36.25,8.
  2. Илья Порошкин +27,9.
  3. Илья Семиков +30,9.
  4. Денис Спицов +31,2.
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