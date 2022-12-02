Клебо будет жить в кабине в лесу во время этапа в Лиллехаммере из-за вспышки коронавируса

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал, что из-за вспышки коронавируса среди лыжников планирует жить в лесу в кабине во время второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере отдельно от своих партнёров по сборной Норвегии.

«Там много людей, сезон рождественских вечеринок в самом разгаре. В будущем мне предстоит останавливаться в отеле так много дней, что эти дни я принял решение провести здесь, в кабине, где я действительно получаю удовольствие. Дедушка теперь тоже навещает меня здесь. Отсюда до Лиллехаммера всего полчаса, что очень удобно.

У нас заражены трое лыжников сборной, Ийво Нисканен заразился перед Рукой, мы не знаем, когда он вернётся. Я думаю, число заразившихся ещё будет расти, и я не собираюсь рисковать так же, как и в прошлом году. Это тяжело, но я должен сделать всё возможное, чтобы снова не заболеть коронавирусом. Здесь, в Скейкампене, я в любом случае чувствую себя в полной безопасности, единственная сложность заключается в том, что отцу далеко приходится ходить в магазин», — сказал Клебо в интервью TV2.