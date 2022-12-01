Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов после победы испёк пиццу на всю команду

Александр Большунов после победы испёк пиццу на всю команду
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов испёк пиццу на всю команду после победы в классической гонке с раздельного старта на втором этапе Кубка России в Вершине Тëи (Хакасия).

Для Большунова это первое золото в сезоне. Ещё до гонки он обещал товарищам по команде, что угостит всех собственноручно испечённой пиццей, если выиграет, и после победы угостил всех в столовой пансионата Кедр в Вершине Тёи, где живёт команда.

Напомним, на первом этапе Кубка России Александр Большунов не смог завоевать медали. В спринте он стал шестым, а в дистанционной гонке — четвёртым.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.

Сражение Большунова и Клебо всё-таки началось! Кто же станет самым крутым лыжником мира? Сражение Большунова и Клебо всё-таки началось! Кто же станет самым крутым лыжником мира?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022