Александр Большунов после победы испёк пиццу на всю команду

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов испёк пиццу на всю команду после победы в классической гонке с раздельного старта на втором этапе Кубка России в Вершине Тëи (Хакасия).
Для Большунова это первое золото в сезоне. Ещё до гонки он обещал товарищам по команде, что угостит всех собственноручно испечённой пиццей, если выиграет, и после победы угостил всех в столовой пансионата Кедр в Вершине Тёи, где живёт команда.
Напомним, на первом этапе Кубка России Александр Большунов не смог завоевать медали. В спринте он стал шестым, а в дистанционной гонке — четвёртым.
Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.
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