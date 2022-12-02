Клебо не выступит в сегодняшней гонке на втором этапе Кубка мира из-за недомогания

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не выступит в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Об этом сообщает сайт Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Йоханнес Клебо испытывает недомогание. Отмечается, что у лыжника отрицательный тест на коронавирус. На старте его заменит Хенрик Доннестад. Гонка пройдет сегодня, 2 декабря, в 14:45 мск.
Ранее Клебо одержал три победы подряд в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023, который проходил в Руке (Финляндия). Клебо стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км.
Российские лыжники, в том числе Александр Большунов, пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны FIS.
- 2 декабря 2022
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:33
-
11:15
-
10:28
-
10:02
- 1 декабря 2022
-
17:48
-
14:55
-
14:20
-
13:38
-
13:21
-
12:55
-
12:51
-
12:45
-
12:36
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:11
-
12:00
-
10:43
-
10:31
-
09:40
- 30 ноября 2022
-
21:49
-
18:18
-
13:59
-
13:47
-
12:54
-
12:15
-
11:50
-
11:28
-
11:18
-
10:07
-
09:18