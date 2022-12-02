Ивер Тильдхейм Андерсен выиграл мужскую гонку свободным стилем на втором этапе Кубка мира
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Норвежец Ивер Тильдхейм Андерсен стал победителем мужской 10-километровой гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Андерсен показал время 21.12,6 и на 2,8 секунды опередил своего соотечественника Дидрика Тёнсета. Третье место занял ещё один норвежец, Ханс Кристер Холунд, показавший время 21.21,7.
Напомним, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не принял участия в гонке из-за недомогания. При этом, сообщается, что тест на коронавирус у норвежца отрицательный.
Отметим, что девять из десяти первых мест в гонке остались за представителями Норвегии. Единственным ненорвежцем, который смог ворваться в первую десятку, стал британец Эндрю Масгрэйв, занявший четвёртое место.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
02 декабря 2022, пятница. 14:45 МСК
Окончено
1
Ивер Тильдхейм Андерсен
Норвегия
21:12.6
2
Дидрик Тёнсет
Норвегия
+2.8
3
Ханс Кристер Холунд
Норвегия
+9.1
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