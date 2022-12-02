Ивер Тильдхейм Андерсен выиграл мужскую гонку свободным стилем на втором этапе Кубка мира

Норвежец Ивер Тильдхейм Андерсен стал победителем мужской 10-километровой гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Андерсен показал время 21.12,6 и на 2,8 секунды опередил своего соотечественника Дидрика Тёнсета. Третье место занял ещё один норвежец, Ханс Кристер Холунд, показавший время 21.21,7.

Напомним, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не принял участия в гонке из-за недомогания. При этом, сообщается, что тест на коронавирус у норвежца отрицательный.

Отметим, что девять из десяти первых мест в гонке остались за представителями Норвегии. Единственным ненорвежцем, который смог ворваться в первую десятку, стал британец Эндрю Масгрэйв, занявший четвёртое место.