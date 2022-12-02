«Чемпионат Норвегии». Легков — о девяти норвежцах в топ-10 на этапе Кубка мира

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Легков подвёл итог мужской 10-километровой гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Несмотря на то что Йоханнес Клебо, выигравший все гонки первого этапа, не вышел на старт из-за недомогания, норвежцы заняли девять из десяти первых мест в гонке.

«По поводу норвежской сборной всё понятно. Я бы выругался, но пускай бегают. Если им интересно, то пусть бегают. Грустно и печально на это смотреть. Новая реальность? Они же всегда хотели, чтобы норвежцы были впереди планеты всей. Теперь вот одни норвежцы. Спортсмена из Великобритании мы тоже считаем норвежцем. Это не Кубок мира, а чемпионат Норвегии», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.