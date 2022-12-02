Губерниев: никто из норвежцев не собирается горевать, что России нет на Кубке мира

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итог мужской 10-километровой гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Несмотря на то что Йоханнес Клебо, выигравший все гонки первого этапа, не вышел на старт из-за недомогания, норвежцы заняли девять из десяти первых мест в гонке.
«Правда жизни заключается в том, что никто из норвежцев совершенно не собирается горевать, что России нет на Кубке мира. В противном случае норвежцы не были бы так высоко, не получили бы призовые деньги. Поэтому спокойно лыжники Норвегии и несколько отдельно взятых лыжников других стран попилят все призовые без Большунова и остальных наших ребят. А это всех очень сильно устраивает — особенно в год чемпионата мира, где будут солидные призовые.
Спокойным образом, к сожалению для нас, лыжники будут соревноваться без России. Ощущение, что не Кубок мира, а Кубок Норвегии? Никакого ощущения у людей, которые бегают, нет. Ощущения только у нас: обиды, горечи, досады. Ровно так же, как нет никаких ощущений у тех, кто стал чемпионом московской Олимпиады без американцев.
Люди спокойно бегают. Век спортсмена короткий: народ зарабатывает деньги и выигрывает. Мы следим за соревнованиями по картам Витуса Беринга, которые проходят где-то под Абаканом», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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