Фалеева выиграла классический спринт на 2-м этапе Кубка России, Непряева — 4-я

В Хакасии (Вершина Тёи) прошёл финал женского спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей соревнований стала Анастасия Фалеева, второй финишировала Алёна Баранова, тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал

1. Анастасия Фалеева — 3.58,24.

2. Алёна Баранова — отставание +0,94 секунды.

3. Вероника Степанова +1,25.

4. Наталья Непряева +2,42.

5. Диана Соболева +3,85.

6. Мария Истомина +6,34.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).