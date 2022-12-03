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Фалеева выиграла классический спринт на 2-м этапе Кубка России, Непряева — 4-я

Фалеева выиграла классический спринт на 2-м этапе Кубка России, Непряева — 4-я
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В Хакасии (Вершина Тёи) прошёл финал женского спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей соревнований стала Анастасия Фалеева, второй финишировала Алёна Баранова, тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал

1. Анастасия Фалеева — 3.58,24.
2. Алёна Баранова — отставание +0,94 секунды.
3. Вероника Степанова +1,25.
4. Наталья Непряева +2,42.
5. Диана Соболева +3,85.
6. Мария Истомина +6,34.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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