Блестящая Непряева выиграла гонку одним движением. Опередила соперницу на доли секунды

Лидер сборной России выложилась полностью. А вот её главной преследовательнице немного не повезло.

На календаре 1 декабря – первый день зимы, но в Хакасии, в Вершине Тёи зима давно вступила в свои права – снега полно, мороз трескучий, а лыжники уже вторую неделю сражаются друг с другом в рамках Кубка России.

В четверг прошли разделки классикой. У нас не Кубок мира, поэтому дистанции для мужчин и женщин разные – 15 и 10 км соответственно.

Выиграли гонки лидеры сборной России. Но без приключений не обошлось.

«Бежать было тяжело»

Особенно драматичной получилась женская гонка, где на финише развернулась поразительная заочная борьба между Екатериной Смирновой и Натальей Непряевой. Особый смак сражению придавало то, что девушки стартовали друг за другом: Смирнова под 44-м номером, а Непряева накатывала под 45-м.

По итогам первой половины дистанции Смирнова была чуть впереди, но девушки шли буквально в одни ноги – их на протяжении всей гонки разделяла буквально секунда. На отметке 6,6 км Непряева проигрывала сопернице 0,8 секунды, но уже на 8 км совсем чуть-чуть вырвалась вперёд – на 0,5 секунды.

Всё решалось буквально на финишных метрах, и Непряева обеспечила себе победу одним своим фирменным движением – разножкой. Если бы финишировала на двух ногах, то, скорее всего, не удержала бы 0,4 секунды своего преимущества. А так – может праздновать красивую победу!

«Сегодня было тяжело бежать. Я не люблю холодную погоду, а во время гонки было очень холодно. Показала всё, что могла на сегодняшний день. Мы ещё только разгоняемся, до этого были большие объёмы работы. Я бы сказала, что всё по плану», – рассказала Наталья после гонки «Чемпионату».

Впрочем, как оказалось после финиша, Смирновой чуть-чуть не повезло на последнем километре дистанции. Перед выходом на финишную прямую ей не уступили лыжню более медленные соперницы. Екатерине пришлось перестраиваться, и наверняка она потеряла драгоценные доли секунды, которых ей не хватило в заочном противостоянии с Непряевой.

На третьем месте с отставанием в 18 секунд финишировала Алия Иксанова.

Большунов «нормально» поработал

В мужской гонке такой драмы не было. Там всё было скорее максимально предсказуемо. Александр Большунов, по всей видимости, потихоньку набирает форму, и соперникам становится всё сложнее с ним тягаться.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

На разгоне Большунов чуть-чуть уступал Илье Порошкину, но к пятому-шестому километру вработался и вышел на первое место, которое больше никому и не отдал. Примечательно, что Александр догнал стартовавшего перед ним Дениса Спицова, и тот, зацепившись за лидера сборной, чуть не заехал в призы. Не хватило буквально пяти секунд. В итоге на втором месте Порошкин (15 секунд от Большунова), а на третьем — Илья Семиков (25 секунд от победителя гонки).

«Нормально поработал. Со второго круга и до финиша за мной держался Денис Спицов, но ему чуток не хватило до бронзы. Я слышал, как тренеры кричали ему, чтобы он держался за мной. Так и поработали», – сказал Большунов.

«Очень доволен вторым местом. На Кубке России выступает вся элита российских, а значит, и мировых лыж. Быть в такой компании вторым – очень круто. Я на самом деле очень рад и итоговому месту, и тому, как провёл эту гонку», – рассказал о своих эмоциях после гонки Илья Порошкин.

Завтра на Кубке России выходной, а 3 декабря – спринты классикой.