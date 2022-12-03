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Спринтерский зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо лидирует с форой в 40 очков

Спринтерский зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо лидирует с форой в 40 очков
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо упрочил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в спринтерской гонке на втором этапе КМ, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

Отметим, что младший брат Петтера Нортуга Эвен занимает вторую строчку, в двух состоявшихся спринтах на КМ он был вторым и третьим.

Лыжные гонки. Спринтерский зачёт Кубка мира. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 230 очков.
2. Эвен Нортуг (Норвегия) – 189.
3. Пол Голберг (Норвегия) – 185.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 173.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) – 161.
6. Ансгар Эвенсен (Швеция) – 147.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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