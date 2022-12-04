Александр Большунов уверенно выиграл коньковую разделку на 2-м этапе Кубка России

В Хакасии (Вершина Тёи) состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Отметим, что большую часть дистанции в гонке лидировал Артём Мальцев, однако на последних километрах дистанции он растерял своё преимущество.

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Вершина Тёи. Гонка с раздельным стартом, 15 км. Свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов — 33.30,1.

2. Денис Спицов — отставание 18,5 секунды.

3. Артём Мальцев +27,0.

4. Савелий Коростелёв +29,8.

5. Илья Порошкин +34,7.

6. Андрей Мельниченко +49,6.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).