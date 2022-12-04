Степанова – норвежскому СМИ: россияне имеют полное право участвовать в Кубке мира

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова считает несправедливым отстранение россиян от участия в Кубке мира.
«В последние годы международные соревнования по лыжным гонкам среди мужчин были борьбой между Норвегией и Россией. Это борьба, которая, по крайней мере, попадала в заголовки новостей о нашем виде спорта, который явно находится в кризисе. В частности, большой интерес вызывало соперничество между Большуновым и Клебо.
Наше отстранение — проигрышное решение. Я считаю, что я и мои партнёры по команде имеем полное право участвовать в Кубке мира. Отказывать нам в этом праве не только несправедливо и незаконно; это хуже. Это просто идиотизм», — сказала Степанова в интервью норвежскому изданию Dagbladet.
Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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