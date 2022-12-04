Норвежская лыжница раскритиковала Клебо за пресыщенность победами

Норвежская лыжница Астрид Ойре Слинд выступеила с критикой в адрес пятикратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира Йоханнеса Клебо.
По мнению Слинд, Клебо не демонстрирует большой радости после побед из-за пресыщенности ими.
«После опасной для карьеры травмы ты возвращаешься в спринт, в который мог не вернуться до следующего года, а затем побеждаешь с преимуществом в три секунды и недоволен… Не думаю, что это красиво… Я болею за тех, кто любит побеждать.
У меня было бы гораздо больше эйфории, если бы я пересекла финишную черту и выиграла. Кажется, он делал это слишком много раз, чтобы испытывать счастье от этого», — сказала Слинд в интервью NRK.
Напомним, Клебо пропустил сегодняшний масс-старт в классическом стиле из-за недомогания.
Астрид Ойре Слинд закончила выступления на Кубке мира в 2014 году.
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