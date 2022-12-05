Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо прокомментировал слова Губерниева об отсутствии россиян на Кубке мира

Клебо прокомментировал слова Губерниева об отсутствии россиян на Кубке мира
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о заявлении журналиста Дмитрия Губерниева. Комментатор считает, что норвежские лыжники не сильно волнуются об отсутствии россиян на Кубке мира.

«Они могут говорить что хотят», — цитирует Клебо Nettavisen.

Напомним, ранее на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере в 10-километровой гонке свободным стилем девять мест из 10 заняли норвежские лыжники. При этом Йоханнес Клебо из-за личных причин не вышел на старт. 3 декабря он стал победителем спринта.

Российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Новость по теме
Губерниев: никто из норвежцев не собирается горевать, что России нет на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022