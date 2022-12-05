Клебо прокомментировал слова Губерниева об отсутствии россиян на Кубке мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о заявлении журналиста Дмитрия Губерниева. Комментатор считает, что норвежские лыжники не сильно волнуются об отсутствии россиян на Кубке мира.
«Они могут говорить что хотят», — цитирует Клебо Nettavisen.
Напомним, ранее на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере в 10-километровой гонке свободным стилем девять мест из 10 заняли норвежские лыжники. При этом Йоханнес Клебо из-за личных причин не вышел на старт. 3 декабря он стал победителем спринта.
Российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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