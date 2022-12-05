Петтер Нортуг осудил протестующих, выбежавших на трассу перед лыжниками

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг критически высказался об акции протеста, которая прошла во время одной из гонок на втором этапе Кубка мира – 2022/2023 в Лиллехаммере (Норвегия). Напомним, активисты зажгли дымовой факел рядом с трассой, по которой ехали лыжники, а затем выбежали на трассу с плакатом, на котором было написано «Stopp oljeletinga!», что в переводе означает «Остановите поиски нефти!»

«Гонка практически была испорчена. Всё могло бы пойти по другому сценарию, если бы кто-то из лыжников сломал палку или что-то в этом роде.

Некоторым же реально мешали физически. К сожалению, они вышли за рамки. Мы видели это и раньше, в тех же велогонках. Но этому здесь не место», — приводит слова Нортуга TV2.