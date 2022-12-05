«Папка к нам приехал». Жена Большунова показала милое фото Александра с дочкой

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова опубликовала в социальных сетях милое фото спортсмена с новорождённой дочерью Евой.

«Папка приехал к нам», — подписала снимок Анна.

Фото: из личного архива Александра Большунова

Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. А 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.

Большунов вернулся из Хакасии (Вершина Тёи), где прошли первые два этапа Кубка России – 2022/2023. Александр не завоевал медалей в рамках первого этапа, а в рамках второго – выиграл гонку с раздельным стартом в классическом стиле, стал третьим в классическом спринте и одержал победу в коньковой разделке на 15 км.