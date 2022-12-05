«Папка к нам приехал». Жена Большунова показала милое фото Александра с дочкой

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова опубликовала в социальных сетях милое фото спортсмена с новорождённой дочерью Евой.
«Папка приехал к нам», — подписала снимок Анна.
Фото: из личного архива Александра Большунова
Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. А 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.
Большунов вернулся из Хакасии (Вершина Тёи), где прошли первые два этапа Кубка России – 2022/2023. Александр не завоевал медалей в рамках первого этапа, а в рамках второго – выиграл гонку с раздельным стартом в классическом стиле, стал третьим в классическом спринте и одержал победу в коньковой разделке на 15 км.
- 5 декабря 2022
-
19:58
-
19:24
-
19:22
-
17:57
-
17:37
-
16:18
-
13:27
-
13:08
-
12:44
-
11:48
-
11:34
-
11:22
-
00:38
-
00:03
- 4 декабря 2022
-
22:49
-
22:25
-
21:52
-
18:48
-
17:22
-
17:05
-
16:26
-
15:50
-
13:52
-
13:40
-
13:28
-
12:25
-
11:50
-
11:38
-
11:20
-
11:19
-
10:30
-
10:30
-
10:12
-
09:35
-
09:16