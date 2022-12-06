Дмитрий Губерниев: возникла полемика про лыжи! Но молчат лыжники из сборной России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал последние высказывания про отсутствие конкуренции в лыжных гонках.

«Возникла полемика про лыжи! Мне отвечают норвежские спортсмены, в деле и биатлонисты: Бьорндален, Самуэльссон! Но есть и те, кто молчит и молчит… Это лыжники из сборной России! Все по традиции молчат! Их вышвырнули отовсюду, но они молчат все, кроме Степановой…

Не сравнивайте лыжи и биатлон! Мировой биатлон — преуспевающий и богатый вид спорта! Коммерческий и популярный. Без русских там проживут, ибо мы не самые сильные. Лыжи — местечковый, со слабой организацией вид и без лидеров из России точно обречённый на угасание.

И ещё обратите внимание! Осиный лыжный рой опять разворошил скромный и лучший в мире комментатор из Сходни!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.