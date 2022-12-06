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У ещё одной лыжницы из Швеции обнаружены симптомы COVID-19

У ещё одной лыжницы из Швеции обнаружены симптомы COVID-19
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Шведская лыжница Анна Дывик имеет признаки коронавируса. Об этом сообщил врач сборной Швеции Рикард Нобериус.

«Мы продолжаем проводить экспресс-тесты и соблюдать дистанцию», – приводит слова Нобериуса Aftonblade.

Ранее положительный тест на COVID-19 сдала шведка Эбба Андерссон. Она находилась с командой в норвежском Бейтостёлене и готовилась к третьему этапу Кубка мира по лыжным гонкам, но теперь не сможет принять участие в соревнованиях и пропустит следующий этап Кубка мира.

«Конечно, это очень тоскливый, а также немного странный резкий поворот — от соревнований и подиума до положительного теста на ковид и поездки домой. Это было не совсем то, что планировалось, но теперь основное внимание будет уделяться тому, чтобы вылечиться и вернуться, когда я почувствую себя готовой», — сказала Андерссон.

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