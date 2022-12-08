Пеллегрино пропустит третий этап Кубка мира, чтобы побыть со своей беременной женой
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино пропустит третий этап Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия). Об этом сообщает Fondo Italia.
Сообщается, что лыжник отправился домой, чтобы побыть со своей женой, которая находится на последних неделях беременности.
32-летний Федерико Пеллегрино на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) завоевал бронзу в гонке преследования свободным стилем, а на втором этапе в Лиллехаммере (Норвегия) занял второе место в спринте на 1,6 км. На данный момент итальянец с 398 баллами занимает третье место в общем зачёте Кубка мира. Норвежец Пол Голберг — первый, Йоханнес Клебо — второй. В спринтерском зачёте Пеллегрино располагается на седьмом месте.
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