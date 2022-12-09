Норвежский лыжник, назвавший Губерниева идиотом, высказался о перепалке с телеведущим

Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар высказался о заочном конфликте с российским телеведущим Дмитрием Губерниевым.
«Знаю ли то, что за последнюю неделю стал главным героем российских спортивных СМИ? Я видел сообщения в социальных сетях от некоторых россиян, поэтому я понял, что что-то было. Губерниев? Я как-то видел его стоящим с Путиным — это единственное, с чем он у меня ассоциируется», — приводит слова Скара NRK.
Напомним, перепалка началась со слов Губерниева, что норвежские лыжники не горюют из-за отсутствия российских спортсменов на Кубке мира. Скар, отвечая российскому телеведущему, назвал его идиотом, заявив, что норвежцам хотелось бы, чтобы русские были на Кубке мира, если бы не ситуация на Украине. В ответ Губерниев сказал, что не помнит такого лыжника, посоветовав Скару стать звездой.
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