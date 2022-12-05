«Я всё ещё являюсь звездой». Губерниев ответил норвежскому лыжнику, назвавшему его идиотом

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского лыжника Синдре Бьёрнестада Скара.

«Да, я слышал слова Синдре Бьёрнестада Скара, который назвал меня идиотом. Но что-то я не помню такого лыжника, если честно. К тому же там есть более достойные и великие персонажи, с которыми я знаком, их победы комментировал. Но, послушайте, если я не знаю, кто он, а он хорошо знает меня… Естественно, он показал, что в Норвегии я всё ещё являюсь звездой первой величины, как и во многих других странах. Человек наверняка переслушивает мои всевозможные репортажи, потому что я комментирую лыжи с 2001 года. Он, можно сказать, вырос на моих репортажах.



В ответ ему я пожелаю, чтобы он стал у себя на родине чуточку звездой, чтобы быть похожим на меня и быть таким же известным и популярным. В Норвегии меня знают и любят», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Дмитрий Губерниев заявлял, что норвежские лыжники «не будут горевать» об отсутствии российских спортсменов. Скар отреагировал на слова комментатора, назвав его идиотом.