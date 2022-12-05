Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Я всё ещё являюсь звездой». Губерниев ответил норвежскому лыжнику, назвавшему его идиотом

«Я всё ещё являюсь звездой». Губерниев ответил норвежскому лыжнику, назвавшему его идиотом
Комментарии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского лыжника Синдре Бьёрнестада Скара.

«Да, я слышал слова Синдре Бьёрнестада Скара, который назвал меня идиотом. Но что-то я не помню такого лыжника, если честно. К тому же там есть более достойные и великие персонажи, с которыми я знаком, их победы комментировал. Но, послушайте, если я не знаю, кто он, а он хорошо знает меня… Естественно, он показал, что в Норвегии я всё ещё являюсь звездой первой величины, как и во многих других странах. Человек наверняка переслушивает мои всевозможные репортажи, потому что я комментирую лыжи с 2001 года. Он, можно сказать, вырос на моих репортажах.

В ответ ему я пожелаю, чтобы он стал у себя на родине чуточку звездой, чтобы быть похожим на меня и быть таким же известным и популярным. В Норвегии меня знают и любят», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Дмитрий Губерниев заявлял, что норвежские лыжники «не будут горевать» об отсутствии российских спортсменов. Скар отреагировал на слова комментатора, назвав его идиотом.

Новость по теме
Губерниев: никто из норвежцев не собирается горевать, что России нет на Кубке мира
Новость по теме
Норвежский лыжник: Губерниев — идиот. Во всём, что они говорят, нет ни слова правды
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022