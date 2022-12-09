Бородавко: статус соревнований в Азии даже слабее, чем наш Кубок России по лыжным гонкам

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о возможном переходе в азиатскую федерацию.
«Вопрос о переходе в Азию будет решать всё-таки руководство федерации. Моё мнение, что все лучшие спортсмены — в частности лыжники, принимают участие в Кубке мира. Статус соревнований в Азии, наверное, даже слабее, чем наш Кубок России по лыжным гонкам. Стоит ли менять соревнования на те, которые статусом ниже? Я не вижу никакого смысла. Тем более что это будет очень затратно», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск на турниры в регионе спортсменам из России и Беларуси.
Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи со специальной военной операцией на Украине. С того времени спортсмены двух стран отстранены от участия в международных турнирах по разным видам спорта.
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