Бородавко: статус соревнований в Азии даже слабее, чем наш Кубок России по лыжным гонкам

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о возможном переходе в азиатскую федерацию.



«Вопрос о переходе в Азию будет решать всё-таки руководство федерации. Моё мнение, что все лучшие спортсмены — в частности лыжники, принимают участие в Кубке мира. Статус соревнований в Азии, наверное, даже слабее, чем наш Кубок России по лыжным гонкам. Стоит ли менять соревнования на те, которые статусом ниже? Я не вижу никакого смысла. Тем более что это будет очень затратно», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск на турниры в регионе спортсменам из России и Беларуси.



Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи со специальной военной операцией на Украине. С того времени спортсмены двух стран отстранены от участия в международных турнирах по разным видам спорта.

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