Большунов: Устюгов к Кубку России готовился лучше, чем к Олимпиаде. Там он был никакой

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов критически высказался о фразе соотечественника Сергея Устюгова, который после победы в коньковом спринте на 3-м этапе Кубка России – 2022/2023 заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Напомним, Устюгов готовился к данному сезону в региональной команде.
«Сергей хоть и с региональной командой готовится, но тоже сборник, тоже получает зарплату. Также сейчас нет большой разницы: готовиться в сборной команде или в региональной команде.
Так что я бы не позволял себе таких высказываний, как Сергей. Видимо, его это всё задевает, но я не думаю, что стоит так реагировать. К этому старту он, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, потому что там он был никакой. А теперь его задели слова, и он решил подготовиться именно к этому старту», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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