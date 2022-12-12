Пол Голберг отреагировал на призыв Германии лишить Норвегию дополнительной квоты

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал слова тренера Германии Петера Шликенридера. Немецкий специалист предложил уменьшить квоту норвежцев из-за их доминирования на Кубке мира. Шликенридер сообщил о желании дать каждой команде по четыре места в гонках.

«Я не знаю, что сказать… Это безумное заявление. Пусть лучше спросят, что мы тренируем и почему мы так хороши. Я чувствую, что причина, по которой норвежцы показывают такие результаты, кроется в культуре. Мы встаём рано, тренируемся с утра до ночи, вне зависимости от дня недели, мы увлечены спортом. В Германии такого нет», — приводит слова Голберга VG.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны FIS.