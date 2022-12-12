Пол Голберг отреагировал на призыв Германии лишить Норвегию дополнительной квоты
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Лидер общего зачёта Кубка мира норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал слова тренера Германии Петера Шликенридера. Немецкий специалист предложил уменьшить квоту норвежцев из-за их доминирования на Кубке мира. Шликенридер сообщил о желании дать каждой команде по четыре места в гонках.
«Я не знаю, что сказать… Это безумное заявление. Пусть лучше спросят, что мы тренируем и почему мы так хороши. Я чувствую, что причина, по которой норвежцы показывают такие результаты, кроется в культуре. Мы встаём рано, тренируемся с утра до ночи, вне зависимости от дня недели, мы увлечены спортом. В Германии такого нет», — приводит слова Голберга VG.
Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны FIS.
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