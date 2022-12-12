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Хальфварссон: пусть хоть 20 норвежцев поставят. Остальные просто должны быть лучше

Хальфварссон: пусть хоть 20 норвежцев поставят. Остальные просто должны быть лучше
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался о предложении немецкого тренера Петера Шликенридера уменьшить квоту норвежцев из-за их доминирования на Кубке мира.

«Я могу понять Шликенридера. Но не думаю, что Норвегию нужно наказывать лишением квот, потому что у них много хороших спортсменов. В спорте должны быть лучшие. И неважно, много ли из них норвежцев. Пусть все получат возможность выступать. Пусть хоть 20 норвежцев поставят. Остальные просто должны быть лучше.

Неправильно сокращать количество квот для норвежцев. Тот, кто может бороться за призовые места на чемпионате мира, будет сидеть дома. Это странно. Но я также пониманию намерения немецкого тренера. Он просто хочет видеть больше стран в лыжах, но для этого они должны работать лучше и превосходить норвежцев», — цитирует Хальфварссона VG.

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