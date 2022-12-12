«Хороша во всём, но ни в чём не лучшая». Карлссон — о лидерстве Тириль Венг в Кубке мира

Победитель и шестикратный призёр чемпионатов мира шведская лыжница Фрида Карлссон дала комментарий относительно лидерства Тириль Уднес Венг в женском общем зачёте Кубка мира — 2022/2023, признав норвежку главным фаворитом соревнования.
«Тириль Уднес Венг является фаворитом в общем зачёте. Она очень хорошо выступает в этом году и проделала большую работу, так что, считаю, это заслуженно.
Тириль хороша во всём, но она ни в чём не лучшая. Она действительно хороший универсал и могла бы быть на всех подиумах. Но пока у неё нет побед», — приводит слова Карлссон норвежское издание VG.
Напомним, в настоящий момент Карлссон занимает второе место в женском общем зачёте Кубка мира с 588 очками в активе, отставая от лидирующей Тириль Уднес Венг на 94 балла.
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