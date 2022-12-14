«Такие вещи привлекают». Тренер сборной России оценил выход лыжников на пьедестал в мешках

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выход лыжников на награждение в мешках после гонки преследования в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка России в Чусовом (Пермский край).

«Ребята показали, что они с чувством юмора. Такие вещи, как говорится, флешмобы, только привлекают интерес к лыжным гонкам. Надеюсь, в будущем нас будут показывать уже по центральному телевидению и все будут понимать, что у нас высокая конкуренция, интересные ребята и девчонки, есть на кого посмотреть. Я только положительно отнёсся к такой шутке», – приводит слова Сорина ТАСС.

Этот перформанс является отсылкой к словесной перепалке, которая недавно произошла между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым. Напомним, после победы в коньковом спринте в Чусовом Устюгов заявил, что может называть членов сборной России мешками. Он объяснил, что его самого так называли минувшим летом. На это заявление шутливо отреагировал Большунов, который одержал победу в коньковой разделке. Он сказал: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

Видео: Большунов и другие стоят в мешках на церемонии награждения