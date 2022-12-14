Кильде ответил на вопрос о рождественском подарке для Шиффрин

Двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года, норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде ответил на вопрос, что собирается подарить на грядущее Рождество своей девушке — двукратной олимпийской чемпионке по горным лыжам, американке Микаэле Шиффрин.

«У меня было время на это (чтобы купить подарок — прим. «Чемпионата»), когда я сейчас был в Инсбруке. Это должно хорошо сочетаться с атмосферой (смеётся)», — сказал Кильде в интервью Dagbladet.

Также норвежец рассказал, что думает о внимании вокруг их звёздной пары.

«Оно было огромным (внимание — прим. «Чемпионата»), но это приятно. Люди неравнодушны и следят. Мы по-прежнему влюблены и очень наслаждаемся обществом друг друга. Мы поддерживаем друг друга в хорошие и плохие времена», — добавил Кильде.

Напомним, информация о том, что Кильде и Шиффрин встречаются, попала в СМИ весной этого года.