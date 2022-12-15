Устюгов рассказал, как отреагировал на шоу с мешками на церемонии награждения

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов прокомментировал шоу с мешками на церемонии награждения после гонки преследования на этапе Кубка России в Чусовом.

«На церемонию награждения Саня (Большунов) приходит, а я с Маркусом (Крамером) разговариваю по телефону. И они что-то – хи-хи, ха-ха, на тебе мешок, надевай. Я в ответ: «Да не буду я надевать мешок, ты чё, гонишь что ли?» Потом смотрю: все в мешках стоят, а мешки ещё и подписаны. Смешно было!

С учётом отсутствия трансляций люди, которые не приехали в Чусовой, будут читать СМИ и получать удовольствие от этого шоу. На самом деле, было прикольно! Конечно же, тема закрыта. Кто-то обиделся, кто-то нет. Но я говорил, что будет так», — приводит слова Устюгова «РИА Новости».

Напомним, после победы в спринте на этапе Кубка России Сергей Устюгов назвал других лыжников сборной «мешками». Александр Большунов ответил, что эти «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом. После этого победители гонки преследования на этапе Кубка России в Чусовом Александр Большунов, Илья Семиков и Денис Спицов вышли на церемонию награждения в мешках, отвечая тем самым в шутливой манере на высказывания Устюгова.