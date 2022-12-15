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Устюгов ответил на вопрос о нападках Губерниева на лыжников и Вяльбе

Устюгов ответил на вопрос о нападках Губерниева на лыжников и Вяльбе
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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов прокомментировал периодические заявления и нападки Дмитрия Губерниева в сторону российских лыжников и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Смотрю на всё это со стороны. Дмитрий Губерниев – очень медийная личность. Значимый человек в нашей стране. Плюс, как говорится, чёрный пиар – тоже пиар. Профессия у него такая – затрагивать значимые проблемы. Выполняет свою работу. Я в эту кухню особо лезть не хочу. У всех свои тараканы. Комментирует биатлон – молодец, кто-то слушает его и читает – значит, это кому-то интересно. Не хочу никого обижать, а то потом: «Серёжааа!» Не слежу, не смотрю, но если эту войну начали мы, то нам теперь её точно не закончить», — приводит слова Устюгова «РИА Новости».

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