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Соревнования 4-го этапа КР по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке будут показаны во «ВКонтакте»

Соревнования 4-го этапа КР по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке будут показаны во «ВКонтакте»
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Министерство спорта и туризма Кировской области проведёт видеотрансляции соревнований четвёртого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Старты пройдут с 17 по 20 декабря в Кирово-Чепецке (Кировская область) на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп». В них примут участие сильнейшие спортсмены из 60 регионов России.

Трансляции будут доступны в соцсети «ВКонтакте» по ссылкам:

17 декабря
https://vk.com/video-139998405_456239668

18 декабря
https://vk.com/video-139998405_456239669

20 декабря
https://vk.com/video-139998405_456239670

Расписание четвёртого этапа Кубка России (время московское)

17 декабря

11:00 – спринт (1,7 км), классический стиль, квалификация.

13:00 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.

18 декабря

Гонки с раздельного старта. Классический стиль.

11:00 – женщины, 10 км

12:30 – мужчины, 15 км

20 декабря

Гонки с раздельного старта. Свободный стиль.

10:30 – женщины, 15 км

12:30 – мужчины, 30 км

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