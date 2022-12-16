Соревнования 4-го этапа КР по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке будут показаны во «ВКонтакте»

Министерство спорта и туризма Кировской области проведёт видеотрансляции соревнований четвёртого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Старты пройдут с 17 по 20 декабря в Кирово-Чепецке (Кировская область) на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп». В них примут участие сильнейшие спортсмены из 60 регионов России.

Трансляции будут доступны в соцсети «ВКонтакте» по ссылкам:

17 декабря

https://vk.com/video-139998405_456239668



18 декабря

https://vk.com/video-139998405_456239669



20 декабря

https://vk.com/video-139998405_456239670

Расписание четвёртого этапа Кубка России (время московское)



17 декабря

11:00 – спринт (1,7 км), классический стиль, квалификация.



13:00 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.



18 декабря

Гонки с раздельного старта. Классический стиль.



11:00 – женщины, 10 км



12:30 – мужчины, 15 км



20 декабря

Гонки с раздельного старта. Свободный стиль.



10:30 – женщины, 15 км



12:30 – мужчины, 30 км