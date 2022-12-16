Соревнования 4-го этапа КР по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке будут показаны во «ВКонтакте»

Министерство спорта и туризма Кировской области проведёт видеотрансляции соревнований четвёртого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Старты пройдут с 17 по 20 декабря в Кирово-Чепецке (Кировская область) на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп». В них примут участие сильнейшие спортсмены из 60 регионов России.
Трансляции будут доступны в соцсети «ВКонтакте» по ссылкам:
17 декабря
https://vk.com/video-139998405_456239668
18 декабря
https://vk.com/video-139998405_456239669
20 декабря
https://vk.com/video-139998405_456239670
Расписание четвёртого этапа Кубка России (время московское)
17 декабря
11:00 – спринт (1,7 км), классический стиль, квалификация.
13:00 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.
18 декабря
Гонки с раздельного старта. Классический стиль.
11:00 – женщины, 10 км
12:30 – мужчины, 15 км
20 декабря
Гонки с раздельного старта. Свободный стиль.
10:30 – женщины, 15 км
12:30 – мужчины, 30 км
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