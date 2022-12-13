Лыжники устроили невиданное шоу на Кубке России. Это Большунов всех подначил!

Сан Саныч не просто выиграл, но и заставил всех посмеяться.

В Чусовом завершился третий этап Кубка России по лыжным гонкам. Победительницей мини-тура у женщин с огромным преимуществом стала Вероника Степанова. С меньшим заделом у мужчин выиграл Александр Большунов. Тем не менее этап в Чусовом отнюдь был скучным: помимо жаркой борьбы в гонках, лыжники показали и яркие споры вне пределов трассы. Чего только стоит перепалка Большунова и Устюгова по поводу мешков!

«Степанова сделала шаг вперёд»

Этап Кубка России в Чусовом пропустили Наталья Непряева и Юлия Ступак. Первая почувствовала небольшое недомогание, а вторая взяла небольшую паузу для восстановления после проблем со здоровьем. В отсутствие этих лыжниц роль лидера на себя взяла Вероника Степанова. 21-летняя лыжница выиграла все три гонки мини-тура. В спринте камчатская спортсменка убежала в отрыв от Анны Грухвиной, в гонке на 10 км свободным стилем – от Марии Истоминой, а в гонке преследования вообще ото всех.

Разумеется, такие результаты позволили Веронике не только выиграть мини-тур в Чусовом, но и обойти Непряеву в общем зачёте Кубка России. Сейчас преимущество Степановой составляет 68 очков.

«С Вероникой всё чётко, даже несмотря на то что в августе по медицинским показаниям она один сбор пропустила, – рассказал «Чемпионату» тренер сборной России Егор Сорин. – По Степановой уже можно говорить, что шаг вперёд она сделала. У неё вообще конкретная задача на Кубок России – во всех гонках, где она участвует, Вероника должна забегать в тройку».

Помимо побед Степановой, стоит отметить инцидент, произошедший во время гонки с раздельным стартом. Одна из спортсменок, Софья Иванова, потеряла сознание прямо во время гонки. Медикам пришлось выезжать на трассу и срочно увозить лыжницу в ближайшую больницу. Неясно, что послужило причиной потери сознания, но главное, что с Софьей сейчас всё хорошо.

«Мешки обыграли олимпийского чемпиона?»

У мужчин же гонки было ещё интереснее. Спринт выиграл Сергей Устюгов, который провёл свой первый старт на Кубке России в этом сезоне. В жёсткой борьбе Александр Большунов стал вторым, проиграв 0,82 секунды.

«Летом меня некоторые называли мешком… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» – сказал Устюгов.

Конечно, эти слова мотивировали Большунова, и ответ не заставил себя долго ждать. Коньковую разделку Александр выиграл, «привезя» ближайшему преследователю Денису Спицову 32,2 секунды. Устюгову, который финишировал лишь седьмым, Сан Саныч накинул минуту и 2,7 секунды.

«Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли, – ярко высказался Большунов после гонки. – Сергей хоть и с региональной командой готовится, но тоже сборник, тоже получает зарплату. Также сейчас нет большой разницы: готовиться в сборной команде или в региональной команде. Я бы не позволял себе таких высказываний, как Сергей. Видимо, его это всё задевает, но я не думаю, что стоит так реагировать. К этому старту он, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, потому что там он был никакой. А теперь его задели слова, и он подготовился именно к этому старту».

В преследовании классикой Александр снова доказал своё преимущество. Он стартовал первым и выиграл с минутным отрывом от Ильи Семикова. Сергей же стал шестым, проиграв лидеру чуть больше трёх минут. На награждение все лыжники, попавшие в топ-6, кроме Устюгова, вышли в мешках.

«Классно же! Угадайте, кто придумал, ё-моё? – смеясь, пояснил Большунов. – Я хотел бы ещё на финише позарубаться в мешках. Устюгов не стал надевать мешок. Почему? Да потому что он не мешок (смеётся)».

Впрочем, очевидно, что даже после столь острой пикировки Большунов и Устюгов продолжают хорошо общаться и ни о каком открытом и серьёзном конфликте речи не идёт. Похоже, это действительно правда, и, кажется, ситуация закрыта. По крайней мере, это подтверждает перформанс после пасьюта.

Череда побед позволила Большунову выиграть мини-тур, а также закрепить своё преимущество в общем зачёте Кубка России. Сан Саныч выигрывает у Савелия Коростелёва, который пропускал этап в Чусовом, 43 очка.

Следующий этап Кубка России пройдёт в Кирово-Чепецке с 17 по 20 декабря.