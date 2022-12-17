Большунов опередил Устюгова в борьбе за победу в классическом спринте на 4-м этапе КР
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В Кирово-Чепецке прошёл финал мужского спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Вторым финишировал Сергей Устюгов, тройку призёров замкнул победитель квалификации Александр Терентьев.
Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал
1. Александр Большунов – 4.10,39.
2. Сергей Устюгов – отставание 2,50 секунды.
3. Александр Терентьев +2,99.
4. Илья Семиков +3,37.
5. Алексей Червоткин +3,56.
6. Глеб Ретивых +7,00.
Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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