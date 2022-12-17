Большунов наехал Устюгову на лыжи в финале спринта. Видео

Жёсткой борьбой между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым ознаменовался финал классического спринта на четвёртом этапе Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам, который проходит в Кирово-Чепецке (Кировская область).

На видео заметно, как Большунов наезжает на лыжи Устюгова при переходе на его лыжню, из-за чего тот чуть не падает.

Права на видео принадлежат Министерству спорта Кировской области.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов – 4.10,39.

2. Сергей Устюгов – отставание 2,50 секунды.

3. Александр Терентьев (победитель квалификации) +2,99.

4. Илья Семиков +3,37.

5. Алексей Червоткин +3,56.

6. Глеб Ретивых +7,00.