Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов наехал Устюгову на лыжи в финале спринта. Видео

Большунов наехал Устюгову на лыжи в финале спринта. Видео
Комментарии

Жёсткой борьбой между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым ознаменовался финал классического спринта на четвёртом этапе Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам, который проходит в Кирово-Чепецке (Кировская область).

На видео заметно, как Большунов наезжает на лыжи Устюгова при переходе на его лыжню, из-за чего тот чуть не падает.

Права на видео принадлежат Министерству спорта Кировской области.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов – 4.10,39.
2. Сергей Устюгов – отставание 2,50 секунды.
3. Александр Терентьев (победитель квалификации) +2,99.
4. Илья Семиков +3,37.
5. Алексей Червоткин +3,56.
6. Глеб Ретивых +7,00.

В русских лыжах новый мем. Даже норвежцы заинтересовались, что же такое «мешок» В русских лыжах новый мем. Даже норвежцы заинтересовались, что же такое «мешок»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022