Швейцарка Фендрих выиграла коньковый спринт на 4-м этапе Кубка мира, Диггинс стала второй

В Давосе (Швейцария) завершился финал женского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала швейцарка Надине Фендрих, которая была лучшей в квалификации. Второй финишировала олимпийская чемпионка, чемпионка мира, американка Джессика Диггинс, тройку призёров замкнула шведка Йоханна Хагстрём.

Лыжные гонки. Кубок мира, Четвёртый этап. Давос. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Надине Фендрих (Швейцария) — 2.36,24.

2. Джессика Диггинс (США) – отставание 0,24 секунды.

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +0,32.

4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0,33.

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) +3,17.

6. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +9,28.

Напомним, российские лыжницы пропускают весь международный сезон — 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).