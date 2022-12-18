Степанова уверенно выиграла разделку классикой на 4-м этапе Кубка России, Непряева — 3-я

В Кирово-Чепецке состоялась гонка с раздельным стартом классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лидер КР Вероника Степанова. Лыжница показала первый результат с преимуществом от ближайшей соперницы более чем в 20 секунд.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Разделка, классический стиль. 10 км. Женщины

1. Вероника Степанова — 31.03,4.

2. Мария Истомина — отставание 23,6 секунды.

3. Наталья Непряева +32,4.

4. Анастасия Прокофьева +1.00,0.

5. Алия Иксанова +1.30,3.

6. Диана Артемьева +1.36,3.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).