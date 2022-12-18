«Конечно, я знаю официальную позицию». Якимушкин — об отстранении российских лыжников

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в лыжном марафоне Иван Якимушкин высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований.
«Это, несомненно, шаг назад, но я люблю то, чем занимаюсь, и стараюсь ценить то, что имею. Здесь (на Кубке России. — Прим. «Чемпионата») меньше призовых, чем на Кубке мира, но призовые на внутренних соревнованиях никогда не были большими. Это шаг вперёд. Гонщики сборной по-прежнему получают зарплату, и в финансовом отношении мы не нуждаемся», — сказал Якимушкин в интервью шведскому изданию SVT.
Также российский спортсмен сказал, что понимает причину, по которой лыжники из России лишены возможности выступать на международных соревнованиях.
«Конечно, я знаю официальную позицию. Что Россия проводит военную спецоперацию, что спорт в нашей стране имеет прочные связи с государством и что поэтому спортсменов нужно запретить, чтобы отобрать у России инструмент пропаганды», — добавил Якимушкин.
- 18 декабря 2022
-
18:30
-
18:15
-
18:14
-
17:57
-
17:48
-
17:40
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
14:11
-
13:37
-
13:33
-
12:55
-
12:15
-
11:55
-
10:44
-
10:26
-
10:13
-
01:00
- 17 декабря 2022
-
22:56
-
22:45
-
22:34
-
22:23
-
22:19
-
21:17
-
21:01
-
20:57
-
20:25
-
20:12
-
19:54
-
18:49
-
18:46
-
18:20
-
18:11
-
16:54