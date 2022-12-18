«Конечно, я знаю официальную позицию». Якимушкин — об отстранении российских лыжников

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в лыжном марафоне Иван Якимушкин высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований.

«Это, несомненно, шаг назад, но я люблю то, чем занимаюсь, и стараюсь ценить то, что имею. Здесь (на Кубке России. — Прим. «Чемпионата») меньше призовых, чем на Кубке мира, но призовые на внутренних соревнованиях никогда не были большими. Это шаг вперёд. Гонщики сборной по-прежнему получают зарплату, и в финансовом отношении мы не нуждаемся», — сказал Якимушкин в интервью шведскому изданию SVT.

Также российский спортсмен сказал, что понимает причину, по которой лыжники из России лишены возможности выступать на международных соревнованиях.

«Конечно, я знаю официальную позицию. Что Россия проводит военную спецоперацию, что спорт в нашей стране имеет прочные связи с государством и что поэтому спортсменов нужно запретить, чтобы отобрать у России инструмент пропаганды», — добавил Якимушкин.