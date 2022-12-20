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Непряева прокомментировала победу в 15-километровой «разделке» в Кирово-Чепецке

Непряева прокомментировала победу в 15-километровой «разделке» в Кирово-Чепецке
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева прокомментировала свою победу в женской 15-километровой коньковой «разделке» свободным стилем на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Если честно, я в принципе пока показываю не те результаты, которых от меня ожидают и которыми я могла бы быть удовлетворена. В этом сезоне стараюсь получать удовольствие и радовать болельщиков. Где искать мотивацию? Все надеются, что мы вернёмся на мировой уровень, поэтому нужно держать форму и бороться между собой. Пока я недовольна своим самочувствием. Очень тяжёлая трасса и очень тяжёлая погода. Я не привыкла бегать в таких условиях, мне сложно перестроиться», — сказала Непряева после гонки.

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