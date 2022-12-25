Фото: Наталья Непряева поцеловала Терентьева после его победы в спринте на Кубке России

Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева поцеловала бронзового призёра Олимпиады-2022 Александра Терентьева после его победы в классическом спринте на пятом этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Красногорске.

Лыжные гонки. Кубок России, Пятый этап. Красногорск. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,4 км

1. Александр Терентьев — 2.56,42.

2. Александр Большунов — отставание 1,62 секунды.

3. Глеб Ретивых +2,67.

4. Савелий Коростелёв +2,75.

5. Сергей Устюгов +5,58.

6. Владислав Афанасьев +8,77.

Отметим, что минутами ранее Непряева также стала победительницей классического спринта.

В октябре 2022 года стало известно, что Непряева состоит с Терентьевым в отношениях. Оба тренируются в группе Юрия Бородавко.