В сборной России по лыжам — новая история любви. Непряева встречается с призёром Олимпиады

А ведь совсем недавно Александр Терентьев встречался с другой российской лыжницей.

В сборной России по лыжным гонкам есть далеко не одна лыжная семья: Ольга Кучерук и Иван Якимушкин, Александр Большунов и Анна Жеребятьева, Татьяна и Егор Сорины. Отношения в команде – абсолютно нормальная история, учитывая, сколько времени спортсмены проводят друг с другом на сборах и турнирах. Теперь в команде есть ещё одна звёздная пара – о своих отношениях объявили Наталья Непряева и Александр Терентьев.

«Отношения должны вдохновлять партнёров»

Наталья Непряева на протяжении всей карьеры тщательно скрывала свою личную жизнь, поэтому о её любовных отношениях, по сути, не знает никто, кроме самых близких людей. Более того, лыжница в 2020 году чётко заявляла, что пока сосредоточена только на своей карьере.

«Отношения должны вдохновлять партнёров. Думала, как бы поступила, если бы пришлось выбирать между спортом и отношениями. Пока не нашла для себя ответа на этот вопрос. Надеюсь, не придётся этого делать. Планирую ли создавать семью? На данный момент нет. Сосредоточена на своей карьере, максимальных результатах», – рассказывала Наталья.

Также 26-летняя спортсменка говорила о том, что она в жизни довольно импульсивный и эмоциональный человек, отчего с ней может быть сложно.

А вот Александр Терентьев, напротив, всегда спокойно рассказывал о своей личной жизни. Более пяти лет лыжник был в отношениях с партнёршей по команде Анной Грухвиной. Пара постоянно делилась совместными снимками и публично признавалась друг другу в любви.

«Часто ли тренируемся с Аней вместе? Нет, у нас интенсивность работы разная (улыбается). Но стараемся, конечно, проводить вместе всё время, когда оказываемся вместе на сборах или соревнованиях. Кроме как раз тренировок, мы всегда находимся рядом друг с другом», – делился в 2020 году Терентьев.

Ещё в марте девушка поддерживала возлюбленного на чемпионате России.

«Насколько эмоционально сложно, когда Саша Терентьев также бежит? Мы привыкли к такому, всю жизнь в спорте, и поэтому спокойно на это реагируем. Я краем глаза посмотрела финиш мужского спринта. У ребят была очень классная борьба для болельщиков и зрителей», – рассказывала Анна.

Романтичный поцелуй

Однако отношения между Грухвиной и Терентьевым всё-таки подошли к концу. Официально пара об этом не заявляла, но пропавшие со страничек в соцсетях привычные совместные фотографии говорят о многом.

В мае появились первые слухи о том, что у 23-летнего Александра появилась новая возлюбленная. Были слухи о том, что двукратный призёр Олимпиады в Пекине начал встречаться именно с Непряевой. Но из-за отсутствия каких-либо подтверждений этому в подобные предположения мало кто верил.

14 октября же Непряева опубликовала в своих социальных сетях фотографию, где целуется с неким мужчиной. В нём болельщики сразу опознали Терентьева, который, кстати, одним из первых лайкнул снимок. Фото было сделано в Сочи, недалеко от которого сейчас и тренируется сборная России.

Наталья Непряева и Александр Терентьев Фото: Из личного архива Непряевой

Вообще, неудивительно, что между спортсменами возникли отношения. Наталья и Александр работали бок о бок в течение сезона, в том числе и на Олимпиаде, а потом много времени провели на сборах национальной команды.

Болельщики же выражают надежду, что отношения будут заряжать лишь положительными эмоциями лидеров сборной России.