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Устюгов не пожал руку Большунову после финиша спринта на Кубке России. Видео

Устюгов не пожал руку Большунову после финиша спринта на Кубке России. Видео
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов не пожал руку Александру Большунову после финиша классического спринта на пятом этапе Кубка России – 2022/2023.

В любительскую съёмку попал момент, на котором Устюгов бросает какую-то фразу в адрес Большунова, снимая лыжи. После чего жмёт руку каждому, кто участвовал в забеге, кроме Большунова.

Напомним, победителем классического спринта стал Александр Терентьев, Большунов финишировал вторым, Устюгов — пятым.

Ранее, на третьем этапе Кубка России Устюгов заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Он готовился к данному сезону в региональной команде. Позднее Большунов жёстко ответил Сергею: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

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