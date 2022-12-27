Губерниев — о Большунове и Устюгове: сбылась мечта Вяльбе — звенящая тишина в лыжах

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о столкновении между олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Сергеем Устюговым и Александром Большуновым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023.
«Не так важно, кто виноват. Устюгов сказал, что сегодня собирался отработать пожёстче… Большунову и всем ребятам желаю здоровья. Но я считаю, что нужно капитализировать вот это всё, потому что сбылась мечта Елены Валерьевны Вяльбе — абсолютно звенящая тишина в лыжах. Я же для этого шум и поднимал, чтобы их показали. Мало кто видел, но где-то показали — это очень здорово. Как раз по этой причине и обращал внимание на отсутствие трансляций в лыжах», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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