Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Мальцев поднялся на 2-е место

В Красногорске прошёл мужской спринт в свободном стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.
Из важных изменений в общем зачёте Кубка России после спринта стоит отметить переходы Артёма Мальцева с четвёртого места на второе и Терентьева – с девятого на восьмое.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 635.
2. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 397.
3. Илья Семиков (Республика Коми) — 393.
4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 376.
5. Денис Спицов (Тюменская область) — 365.
6. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 326.
7. Алексей Червоткин (Москва) — 317.
8. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 288.
9. Антон Тимашов (Республика Татарстан) – 262.
10. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 239.
- 27 декабря 2022
-
21:05
-
20:53
-
20:36
-
20:22
-
20:06
-
19:32
-
18:59
-
18:49
-
18:37
-
18:15
-
17:35
-
16:52
-
16:42
-
16:24
-
16:07
-
16:05
-
16:00
-
15:52
-
15:42
-
15:41
-
15:39
-
15:36
-
15:26
-
15:17
-
15:16
-
15:11
-
15:04
-
15:00
-
13:00
-
12:44
-
11:57
-
11:30
-
10:00
-
09:18
-
01:53