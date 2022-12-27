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Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Мальцев поднялся на 2-е место

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Мальцев поднялся на 2-е место
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В Красногорске прошёл мужской спринт в свободном стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.

Из важных изменений в общем зачёте Кубка России после спринта стоит отметить переходы Артёма Мальцева с четвёртого места на второе и Терентьева – с девятого на восьмое.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 635.
2. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 397.
3. Илья Семиков (Республика Коми) — 393.
4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 376.
5. Денис Спицов (Тюменская область) — 365.
6. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 326.
7. Алексей Червоткин (Москва) — 317.
8. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 288.
9. Антон Тимашов (Республика Татарстан) – 262.
10. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 239.

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