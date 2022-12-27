Битва Большунова и Устюгова отвлекла всех от скандала. Судьи упустили грубейшее нарушение!

Один из лучших спринтеров России вопреки правилам мешал соперникам на финише. А его вообще никак за это не наказали!

Кровавая битва Александра Большунова с Сергеем Устюговым завершилась несколькими царапинами на лице трёхкратного олимпийского чемпиона, отсутствием виновных – судьи сказали, что это обычный гоночный инцидент – и ожиданием следующего спринта. Очередной жёсткий стык отвлёк абсолютно всех от того, что случилось в одном из четвертьфиналов в Красногорске.

А случилось следующее: трёхкратный призёр чемпионатов мира, один из сильнейших лыжников-спринтеров России Глеб Ретивых проиграл позицию в борьбе за место в финишном коридоре юниорам – Савелию Коростелёву и Александру Бакурову.

Никаких шансов обойти парней по крайнему правому коридору у Глеба не было, но его это не смутило. Ретивых буквально раздвинул юниоров и финишировал вне коридора, втаптывая в снег разделительные еловые лапки!

Глеб в финишный коридор входил третьим, а затем задевал своими лыжами инвентарь соперников, создавая помехи, в основном Бакурову. Это строго запрещено.

Как сказал комментировавший гонку Александр Легков: «Глеб просто авторитетом всех задавил. Интересно, как будут эту ситуацию разбирать?»

Технический делегат FIS Вячеслав Веденин-младший (как ни странно, но Веденина никто этого статуса не лишал, в сентябре он летал на съезд технических делегатов в Швейцарию) в прямом эфире дал свою оценку.

«Механизм принятия решений всегда один и тот же – судьи задают себе вопрос, было ли нарушение? Собирают всю информацию, запись с видеокамер и начинают разбирать с начала финишного коридора… Что мы и видим сейчас. По факту Глеб не смог выбрать финишный коридор, начал протискиваться и создал помехи обоим спортсменам – и номеру 6 [Савелий Коростелёв], и номеру 15 [Александр Бакуров]», – сказал Веденин.

Но Ретивых никакого наказания не понёс. Более того, Глеб пробился и в финал, но остался без медалей, в отличие от классического спринта. Спортсмен в своих социальных сетях заострил внимание не на этом инциденте, а на том, что неудачно бегал спринты в начале сезона, поскольку никак не мог разогнать пульс.

Так почему же Глеб не был наказан? Потому что соперники не подали протест. Коростелёву не было смысла на это тратить силы, он всё равно финишировал первым. А вот Бакуров по горячим следам просто не смог нормально оценить эпизод, как и представители его команды из Новосибирской области.

«Не рассмотрели ситуацию сразу. Нужно было показать, что мы уже не те, кого можно пинать. А потом уже всё, эпизод заигран. Ну ничего, будем злее и наглее», – сказал Бакуров «Чемпионату».

Лыжники-юниоры заявляют о себе всё громче и громче. Кстати, недавно на Всероссийских стартах среди спортсменов U20 и U23 Бакуров выиграл классический масс-старт на 30 км на сломанной лыже. Кажется, в следующем году в российских лыжах будет ещё жарче, чем сейчас.