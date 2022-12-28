Семиков: на последнем круге Порошкин очень сильно прибавил, так что пришлось поднапрячься

Призёр этапа Кубка мира, российский лыжник Илья Семиков прокомментировал свою победу в 15-километровой «разделке» классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).

«Погодные условия тяжелые, важно было начать спокойно, чтобы по дистанции разложиться правильно. Задуманное и получилось. Боролся с Ильёй Порошкиным и Алексеем Червоткиным, со второго-третьего круга шёл лидером и старался держать это, не «заходя в долг». Правда, на последнем круге Илья очень сильно прибавил, так что тоже пришлось поднапрячься. Теперь будем готовиться к домашнему этапу в Сыктывкаре, хочется перед своими болельщиками выступить хорошо. Новый год, наконец-то, буду отмечать дома с семьёй», — сказал Семиков после гонки в эфире телеканала «Спортивный».